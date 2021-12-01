Оценит ли Элджей? Ивлеева зазывно повертела плотными «полушариями» в чулках и трусиках на камеру

Настя Ивлеева в новом выпуске YouTube-шоу «Королевские кобры» появляется в нереально сексуальном образе.

больше по теме Мамина радость: Надя Михалкова показала повзрослевших детей от Резо Гигинеишвили Снимком актриса поделилась в своем инстаграме.

Ведущая предстает на сцене под громкие аплодисменты зрителей в трусиках, корсете, чулках на подвязках и, конечно же, туфлях на высокой шпильке. Вместо юбочки на блондинке болтается серебристая мишура. Ну и завершает образ белый парик с кудрями в духе Мерилин Монро.

Безусловно, градус сексуальности в зале зашкаливал, а Настя Ивлеева умело кокетничала с залом, поворачивая свою плотную пятую точку на камеру.

Отметим, что ранее Настя Ивлеева засветилась в компании своего бывшего мужа Элджея, они покатались на машине вместе и выложили фотографию в Сеть. Оценит ли рэпер этот образ ведущей?

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