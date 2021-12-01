Пасынок Распутиной повалил на пол дочь певицы прямо в студии «Прямого эфира» у Малахова

Пасынок певицы Маши Распутиной Роман Захаров повалил на пол дочь исполнительницы Марию прямо в студии программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

В какой-то момент Мария Захарова встала со своего места и начала оскорблять Романа и его близких. Это ему очень не понравилось. В ход пошли кулаки.

Молодой человек не выдержал. Ему удалось отодвинуть в сторону охранника и напасть на сводную сестренку. Он нанес ей несколько сокрушительных ударов по лицу. Мария упала на пол, а затем убежала из студии в слезах. Все лицо у нее было в побоях. Даже у Андрея Малахова, который многое повидал на своей передаче, это вызвало шок.

Напомним, что в семье Марии Распутиной в последнее время не утихают скандалы. В частности, пасынок певицы утверждал, что у него был половой контакт со сводной сестрой. Мария Захарова со своей стороны все отрицает.

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