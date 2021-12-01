Вдова Градского с трудом удержалась на ногах, когда гроб с мужем вынесли под аплодисменты из театра

Марина Коташенко была просто убита горем.

Молодая вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко с трудом удержалась на ногах, когда гроб с телом ее мужа покинул «Градский холл» под аплодисменты собравшихся. Зрители полчаса хлопали, не переставая, провожая мэтра в последний путь, сообщает корреспондент Teleprogramma.pro.

Марина Коташенко была просто убита горем на траурной церемонии. Она была в черном пуховике и черной маске. Было видно, что вдове очень плохо из-за смерти любимого человека.

Ранее стало известно, что Марина Коташенко рыдала у гроба своего мужа. Она очень сильно переживает из-за его смерти.

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни 28 ноября в возрасте 72 лет. Его похоронят на Ваганьковском кладбище столицы.

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