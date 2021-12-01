«Невозможно представить его, одного из самых живых людей, неживым»: Эрнст – о Градском

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сказал очень теплые слова в адрес покойного композитора Александра Градского на траурной церемонии в «Градский холл», где он появился.

Константин Эрнст в какой-то момент подошел к гробу исполнителя. Он возложил цветы и сказал несколько теплых слов в адрес музыканта, с которым знаком много лет.

«Лодку большую прадед наш решил построить для внуков». Эта фраза, которую Саша спел в 1975 году, во многом воплощает то, что он делал на протяжении всей своей жизни. Невозможно представить его, одного из самых живых людей, которого я знал, неживым». Константин Эрнст

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни 28 ноября в возрасте 72 лет. Его похоронят на Ваганьковском кладбище столицы, сообщает ФАН.

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