«Его невозможно было заставить заняться собой»: Агутин рассказал о последних съемках Градского

Во время церемонии прощания с Александром Градским, которая прошла в театре «Градский холл» утром 1 декабря, певец Леонид Агутин пообщался с журналистами о своем почившем коллеге по шоу «Голос».
Артист рассказал, что во время их последней встречи на записи вокального шоу 72-летний композитор вызывал серьезные опасения по поводу состояния его здоровья.
«Он ужасно себя чувствовал, жаловался, но его невозможно было заставить заняться собой», — цитирует Агутина ФАН.
Музыкант добавил, что не смог бы сниматься в шоу, если сам находился в таком состоянии, в каком пребывал тогда Градский. Последний, по его словам, все время был в лежачем положении, но убедить его сменить работу на лечение было невозможно.
Ранее Агутин рассказал, что Градский почти не мог передвигаться, боялся упасть и обещал, что скоро займется разработкой ног.
Напомним, известный певец и композитор умер 28 ноября после госпитализации с инсультом.
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