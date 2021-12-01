«Его невозможно было заставить заняться собой»: Агутин рассказал о последних съемках Градского

Умерший композитор жаловался на здоровье, но продолжал работать.

Во время церемонии прощания с Александром Градским, которая прошла в театре «Градский холл» утром 1 декабря, певец Леонид Агутин пообщался с журналистами о своем почившем коллеге по шоу «Голос».

Артист рассказал, что во время их последней встречи на записи вокального шоу 72-летний композитор вызывал серьезные опасения по поводу состояния его здоровья.

«Он ужасно себя чувствовал, жаловался, но его невозможно было заставить заняться собой», — цитирует Агутина ФАН.

Музыкант добавил, что не смог бы сниматься в шоу, если сам находился в таком состоянии, в каком пребывал тогда Градский. Последний, по его словам, все время был в лежачем положении, но убедить его сменить работу на лечение было невозможно.

больше по теме Александр Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище Отмечается, что так распорядились его родные.

Ранее Агутин рассказал, что Градский почти не мог передвигаться, боялся упасть и обещал, что скоро займется разработкой ног.

Напомним, известный певец и композитор умер 28 ноября после госпитализации с инсультом.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.