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Сын Александра Градского на прощании намекнул, что у семьи могут забрать любимый театр отца

Место, где построен театр принадлежит администрации Москвы.

Сын Александра Градского на прощании намекнул, что у семьи могут забрать любимый театр отца
Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

Сын музыканта и композитора Александра Градского Даниил на церемонии прощания намекнул, что у семьи хотят забрать главное детище его отца — театр «Градский холл».

Как отметил Даниил, место, где было возведено здание, принадлежит городу. Однако Александр Градский вложил в театр огромные деньги из собственного кармана. Купил сюда каждый микрофон. Как добавил Даниил, по театру уже приняли решение. Правда, ему самому ничего об этом неизвестно.

Александр Градский
Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

По словам сына Градского, его отец всегда любил все отдавать. При этом наследник заметил, что его папа жил театром и вообще этим местом, сообщает super.ru.

«Мы не знаем, что будет дальше, по всей видимости, уже принято какое-то решение. Не знаем, сможем ли мы сохранить дух этого места и эту потрясающую труппу».

Даниил Градский

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни 28 ноября в возрасте 72 лет. Его похоронят на Ваганьковском кладбище столицы.

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