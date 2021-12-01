Сын Александра Градского на прощании намекнул, что у семьи могут забрать любимый театр отца

Сын музыканта и композитора Александра Градского Даниил на церемонии прощания намекнул, что у семьи хотят забрать главное детище его отца — театр «Градский холл».

Как отметил Даниил, место, где было возведено здание, принадлежит городу. Однако Александр Градский вложил в театр огромные деньги из собственного кармана. Купил сюда каждый микрофон. Как добавил Даниил, по театру уже приняли решение. Правда, ему самому ничего об этом неизвестно.

По словам сына Градского, его отец всегда любил все отдавать. При этом наследник заметил, что его папа жил театром и вообще этим местом, сообщает super.ru.

«Мы не знаем, что будет дальше, по всей видимости, уже принято какое-то решение. Не знаем, сможем ли мы сохранить дух этого места и эту потрясающую труппу». Даниил Градский

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни 28 ноября в возрасте 72 лет. Его похоронят на Ваганьковском кладбище столицы.

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