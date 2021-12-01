«Какое счастье было»: Долина поделилась редким фото с Началовой и ее дочкой

Певица поздравила с днем рождения свою крестницу. Она следит за успехами Веры Алдониной.

Лариса Долина является одной из самых известных певиц в стране. Она демонстрирует яркие образы в свои 66 лет и не боится экспериментировать. Артистка вырастила дочку Ангелину, которая уже подарила ей внучку Александру.

Примечательно, что также Лариса Александровна была очень близка с Юлией Началовой, которая в 2019 году умерла. У певицы осталась дочка Вера Алдонина, которая теперь живет с отцом и мачехой.

Долина является крестной наследницы Началовой. Она продолжает ее поддерживать. Вера продолжает дело мамы и тоже поет. Она даже выступила на шоу «Дуэты» с маминой песней. 1 декабря девочка отмечает свой день рождения.

Лариса Александровна поздравила ее с этим событием. Она опубликовала фото, на котором певица предстала в белом платье в клетку и тренче. Долина обнимала Веру, облаченную в шифоновое платье и джинсовую куртку. На снимке Началова запечатлена в пудровом костюме, а рядом с ней были Ангелина и маленькая Александра.

«Добрый день, друзья! Сегодня свой 15-й день рождения отмечает моя крестница, чудесная, талантливая, тонкая, умная, добрая Верочка Алдонина-Началова. Какое счастье было все эти годы наблюдать за тем, как ты растешь, как твои способности плюс труд и влюбленность в то, чему ты хочешь посвятить свою жизнь, приобретают настоящее профессиональное лицо. Юляша наверняка наблюдает с небес на тебя, любимая наша, и радуется… Верочка, родная, мы очень тебя любим, очень гордимся и желаем тебе невероятных успехов, здоровья, полной реализации твоих талантов! Знай, что мы всегда рядом!» — высказалась звезда.

Поклонники отметили, что Вера растет копией мамы. Многие присоединились к поздравлениям и пожелали ей успехов в жизни и будущей карьере.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.