Квартиру продали, ничего взамен не купили: как старшую дочь Маши Распутиной оставили без жилья

Вдова первого мужа певицы Маши Распутиной продюсера Владимира Ермакова Светлана Истратова в студии «Прямого эфира» на канале «Россия 1» рассказала, как старшую дочь исполнительницы Лиду родственники оставили без жилья.

«Я прожила с Владимиром 11 лет. Он планировал оформить завещание. У меня цели завладеть его недвижимостью никогда не было. Все должно было остаться Лиде и Алексею, детям Владимира. Знаю, что Алексей сдал квартиру вместе с вещами. Причем с моими. Я ночью иногда плачу. Я просила Виктора Захарова, чтобы мне дали комнату в квартире Ермакова. Но мне не было никакого ответа». Светлана Истратова

Как отметил Роман Захаров, сын бизнесмена Виктора Захарова от предыдущих отношений, он занимался продажей квартиры Лиды. «Я представлял интересы Лиды. Она написала на меня генеральную доверенность. Я с сыном Ермакова всем занимался. Квартиру продали. Обещали Лиде что-то купить. В итоге ничего не купили», — сказал Роман.

Напомним, что старшая дочь Маши Распутиной провела в психиатрических клиниках больше десяти лет. Сейчас она живет в доме Распутиной.

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