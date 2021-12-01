«Андеграунд-шик»: Утяшева в алом платье миди с воланами пришла на светский ужин с Волей

Телеведущая провела вечер с мужем на мероприятии бренда Cartier. Она весь ужин веселилась с Павлом Волей.

Ляйсан Утяшева давно стала не только гимнасткой, но и телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. Недавно Ляйсан отметила девятую годовщину со дня свадьбы с Павлом Волей.

Это событие они отметили в Париже, где провели романтический уикенд. Влюбленные гуляли, ужина в ресторане и посещали музеи. А вот дочку Софию и сына Роберта они оставили дома.

А теперь Утяшева вернулась в Москву и не перестает посещать мероприятия, которые проходят в столице в предверии Нового года. На днях она побывала на ужине Дома Dior. Тогда телеведущая вышла в свет в одиночестве.

А накануне она отметилась на светском рауте бренда Cartier. На этот раз ее сопровождал Воля. Ляйсан облачилась в алое платье миди с воланами и туфли-лодочки в тон. Она отметила, что сочетается с интерьером. Среди гостей был Иван Дорн, который стал общаться с ее мужем.

«Ребята, ситуация на Cartier! Дресс-код был андеграунд-шик. Ну вот мне кажется это андеграунд-шик, нет? Я честно не знаю, что такое андеграунд-шик, но может эти ребята знают», — сказала звезда. «Это я», — пошутил Дорн. «А я точно посередине», — присоединился Воля.

Утяшева весь вечер демонстрировала идиллию с мужем. Они много смеялись. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. «Какая вы красивая», «Этот наряд точно попал в цель», «Как мне нравится ваш образ», «Вы с Пашей идеальная пара», «Всегда хохочите», «Прелестные», — стали писать пользователи Сети.

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