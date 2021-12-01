«У Мусагалиева обморок?»: Яна Кошкина в одних стрингах рухнула на простыни «сдобой» кверху

После того, как Азамат Мусагалиев предстал в образе влюбленного начальника Яны Кошкиной в одной из миниатюр проекта «Однажды в России…» многие поклонники посчитали, что между артистами вполне могло возникнуть взаимное чувство. Такие «мифические» романы на экране не редкость.

К примеру, Машу Горбань до сих пор считают экранной женой Дмитрия Нагиева. Даже сама актриса шутила по этому поводу, вспоминая забавную беседу прохожих: «Гляди, эта же баба Нагиева». Эта фраза вызвала у Марии лишь улыбку. К Дмитрию красавица-блондинка относится уважительно, по-началу даже называла своего партнера по отчеству. Но Нагиев попросил обращаться к нему только по имени.

Вот и Яна Кошкина не реагирует на шуточки о псевдоромане с партнерами по съемкам. Скромностью брюнетка не отличается и часто публикует в микроблоге откровенный контент, раздеваясь до белья. Так, после душа в одних стрингах актриса плюхнулась на белые простыни, интимно прикрыв «сочный» бюст.

«У Мусагалиева обморок??», «Азамат в таком виде Яночку еще не видел!! Только если в гримерке дверь закрыть забыла», «А причем тут Мусагалиев-то?? Что опять за бреди», «Какие сладкие тылы, так бы и сжал в ладошках», «Чаровница, стрекоза», — пишут фолловеры.

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