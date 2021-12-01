Марину Коташенко утешают близкие: молодая вдова разрыдалась у гроба Александра Градского

Церемония прощания с мэтром проходит без телекамер в его театре.

Молодая вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко не смогла сдержать слез на церемонии прощания с мужем в «Градском холле».

Как могли Марину Коташенко утешали близкие, но это им с трудом удавалось. Слова соболезнования ей выразили певцы Александр Розенбаум и Алексей Рыбников. Последний с недавних пор является временным худруком «Градского холла».

Любопытно, что церемония прощания по желанию Марины Коташенко проходит без телевизионных камер. Журналистов к гробу не допустили. При этом все желающие могут пройти в зал и проститься с мэтром, сообщает МК.ru.

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни 28 ноября в возрасте 72 лет. Его похоронят на Ваганьковском кладбище столицы.

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