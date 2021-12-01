«Не может всегда везти»: Боброва пожаловалась на переменчивый фарт на «Ледниковом периоде»

Как отметила фигуристка, в этот раз у них с партнером получился промах.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва в Instagram пожаловалась, что фарт на этот раз отвернулся от нее с партнером на шоу «Ледниковый период».

«Нам не может всегда везти: собрать программу за ночь, и получить высокие баллы. В этот раз получился промах. Расстроилась. Очень. Но сейчас не об этом. Смотрите, какой образ получился». Екатерина Боброва

«Мне очень понравилось. Обожаем вашу пару», «Не переживайте. Вы все равно просто огонь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, Екатерина Боброва завоевала золотую медаль Олимпийских игр в паре с Дмитрием Соловьевым. В «Ледниковом периоде» Екатерина выступает с актером Макаром Запорожским, сообщает sportkp.ru.

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