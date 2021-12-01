«Грош цена этой женщине»: отец Фриске разрыдался и негативно высказался о Распутиной

Как отметил Владимир Фриске, он рад, что дочка не дожила до этого времени.

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» негативно высказался о певице Маше Распутиной.

В студии Елена Захарова, законная жена бизнесмена Виктора Захарова, рассказала, что певица говорила о своей коллеге Жанне Фриске, когда звездная исполнительница умерла.

«Умерла когда Фриске. Я ревела. Всем жалко было. Распутина сказала: «На одну шлюху меньше стало», — заметила Елена Захарова.

«Я хочу сказать, что грош цена этой женщине. Я рад, что дочка не дожила до этого времени». Владимир Фриске

«Откуда я знала, что папа тут будет. Меня спросили — я сказала», — заметила Елена Захарова.

Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Она на протяжении нескольких лет боролась с тяжелым заболеванием.

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