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«Когда такие люди уходят — будто фундамент рушится»: Мазаев высказался на прощании с Градским

По словам музыканта, его коллега был основателем русского рока.

«Когда такие люди уходят — будто фундамент рушится»: Мазаев высказался на прощании с Градским
Сергей Мазаев. Фото: Globallookpress.com

Певец Сергей Мазаев на прощании с музыкантом и композитором Александром Градским назвал последнего основателем русского рока, сообщает корреспондент Teleprogramma.pro.

«Когда такие люди уходят — будто фундамент рушится. Хорошо, что сейчас «Градский холлом» будет руководить Алексей Рыбников. Они были близки по духу, всю жизнь рядом».

Сергей Мазаев
Вадим Абдрашитов
Вадим Абдрашитов. Фото: Ольга Храбрых

Присутствующий на церемонии прощания кинорежиссер Вадим Абдрашитов заметил, что Александр Градский был его старым товарищем. «Человек с большим чувством вкуса. Талантливейший человек. Недавно только созванивались, виделись на выставке. Случившееся большая неожиданность для нас», — заметил он.

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни 28 ноября в возрасте 72 лет. Его похоронят на Ваганьковском кладбище столицы.

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