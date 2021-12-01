«Когда такие люди уходят — будто фундамент рушится»: Мазаев высказался на прощании с Градским

Певец Сергей Мазаев на прощании с музыкантом и композитором Александром Градским назвал последнего основателем русского рока, сообщает корреспондент Teleprogramma.pro.
«Когда такие люди уходят — будто фундамент рушится. Хорошо, что сейчас «Градский холлом» будет руководить Алексей Рыбников. Они были близки по духу, всю жизнь рядом».
Присутствующий на церемонии прощания кинорежиссер Вадим Абдрашитов заметил, что Александр Градский был его старым товарищем. «Человек с большим чувством вкуса. Талантливейший человек. Недавно только созванивались, виделись на выставке. Случившееся большая неожиданность для нас», — заметил он.
Напомним, что Александр Градский ушел из жизни 28 ноября в возрасте 72 лет. Его похоронят на Ваганьковском кладбище столицы.
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