«Я ее учил. В чем проблема»: пасынок Маши Распутиной — о половой связи с дочкой певицы

Пасынок певицы Маши Распутиной Роман Захаров в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1» подтвердил, что у него была половая связь с ее дочкой и его сводной сестрой Машей.
В студии появилась подруга Маши Захаровой Евгения Кириченко.
«Я подруга Маши. Он поссорился с подругой Маши. Рома много провоцирует. Ты с друзьями обсуждал за кулисами, как Маша делала тебе минет», — заявила Кириченко, обращаясь к Захарову.
«Полиграф показал, что этого не было», — заметила Маша Захарова.
«Я ее учил. В чем проблема».
«Мне кажется, что важнее обсуждать не кто и как ведет себя в кровати. Каждый после эфиров получает какую-то свою историю», — заявил ведущий шоу Андрей Малахов.
Напомним, что в семье Маши Распутиной в последнее время много скандалов. Певица в пух и прах разругалась со своей дочкой Машей Захаровой.
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