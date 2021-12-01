«Такие грациозные»: Макеева в эффектном платье обнажила грудь, окружив себя мужчинами

Недавно Анастасия Макеева вернулась из Турции, где купила несколько квартир. Актриса решила заняться новым для себя видом бизнеса. В Москве она принимает участие в съемках новогодних шоу-программ и активно продвигает собственный бренд косметики.

В своем инстаграме Анастасия поделилась кадрами, на которых позировала в окружении мужчин. Актриса примерила искрящееся платье с эффектным декольте, которое практически полностью обнажило ее грудь.

«Завораживающий образ! Все такие грациозные и красивые! Будем ждать выступление по тв. Очень красивый образ! Вам очень идет!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в мае этого года Анастасия Макеева вышла замуж за бизнесмена-строителя Романа Малькова.

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