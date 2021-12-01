Война в «Ленкоме»: зрители написали открытое письмо Собянину, адресованное против Варшавера

Поклонники театра «Ленком» написали открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором рассказали о важных проблемах театра.

Основная суть претензий сводится к следующему: нынешний директор Марк Варшавера, как считают некоторые зрители, снимает с репертуара знаменитые аншлаговые спектакли Марка Захарова один за другим. Кроме того, некоторые постановки искажаются до неузнаваемости. В них пробуют актеров, которые мало репетировали. Доходит до смешного. Зрители покупают билеты на звезд, а вместо них на сцену выходят молодые малоузнаваемые актеры.

Зрители просят Сергея Собянина вмешаться в творческий процесс и остановить вакханалию в одном из лучших театров Москвы, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Марк Варшавер занимает должность директора с расширенными полномочиями. При этом худрука в театре нет уже два года. После смерти Марка Захарова, по сути, эта должность вакантна.

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