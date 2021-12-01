«Он столько раз открывал мне свою душу, а я не смогла по-настоящему оценить это»: жена Владимира Кузьмина – о разводе с артистом

Супруги развелись в 2018 году и... опять расписались в 2020.

Владимир Кузьмин и его супруга Екатерина Трофимова развелись в 2018 году после 17 лет брака. При этом пара продолжила общение, а в 2020 году бывшие супруги поняли, что не могут друг без друга и снова пошли в ЗАГС.

«Начнем с того, что Екатерина не бывшая, а самая что ни на есть настоящая моя жена. В 2020-м мы снова поженились… Правда, об этом знали только самые близкие», — признался артист изданию 7days.

Владимир Кузьмин рассказал, что расписывались они в том же ЗАГСе, выбрали тот же день и брак регистрировала та же сотрудница, что работала 20 лет назад. Екатерина Трофимова призналась, что эти два года пошли на пользу. Им удалось переосмыслить свои отношения и стать мудрее.

«А в одной нашей беседе я поделилась, что мне недоставало общения с ним. Володя очень удивился: «Так я же с тобой всегда песнями разговаривал! Послушай!» — и включил один из его альбомов. Там была вся наша жизнь. Очевидно, я и раньше понимала, что это про нас, но не смогла услышать в этом его язык любви, а порой крик боли. Получается, он столько раз открывал мне свою душу в музыке и стихах, а я не смогла по-настоящему оценить это», — поделилась Екатерина.

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