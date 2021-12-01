«Сколько еще таких будет!»: Тарзан признался, что не в восторге от невестки-стриптизерши

Сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко – 19 лет. Недавно Архип дебютировал с мамой на телевидении в качестве ведущего музыкальной программы, а также успел устроить личную жизнь.

Его возлюбленная Мелисса Фокс работала стриптизершей в одном из московских клубов. Теперь пара живет вместе в доме Королевой и Тарзана. Звездным родителям выбор сына пришелся не по душе.

«Он подросток, поэтому я бы не относился серьезно. Сколько их еще таких невест будет! Ну, если в папку пошел, то это очень много», — рассказал Сергей Глушко. Это его жизнь, это его выбор. Может, даже неправильный. Но он должен это понять сам», — сказал Сергей Глушко в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Также Тарзан отметил, что они с певец не будут препятствовать роману сына.

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