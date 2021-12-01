«Не влюбиться невозможно»: Максим Дрозд ответил на слухи о романе с Марией Порошиной

Как отметил актер, сейчас у него есть серьезные отношения.

Актер Максим Дрозд в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих отношениях с актрисой Марией Порошиной, с которой он вместе снимались.

«Вы придумали, что ваш герой влюбляется в Марию Порошину. А придумали вы это, потому что влюбились в нее на самом деле. Потому что не влюбиться в нее невозможно. Угадал?» — спросил актера Борис Корчевников.

«Не влюбиться невозможно. Но поскольку я сейчас нахожусь в серьезных отношениях я не могу позволить себе такой роскоши. Влюбиться в актрису Марию Порошину. Мое женщина прекрасна, но я не скажу, кто она. Она не актриса. Счастье нам не дается просто так. Его надо заслужить». Максим Дрозд

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Напомним, что у Максима Дрозда четверо детей от разных отношений. У Марии Порошиной пятеро детей.

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