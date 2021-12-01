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«Впервые видел, чтобы мужик вышивал»: Харламов рассказал о неожиданном хобби Хрусталева

Как отметил шоумен, он был в шоке от увлечения товарища.

«Впервые видел, чтобы мужик вышивал»: Харламов рассказал о неожиданном хобби Хрусталева
Дмитрий Хрусталев. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Гарик Харламов в «Ошуительном хоу» рассказал о неожиданном хобби телеведущего Дмитрия Хрусталева.

Гарик Харламов
Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

«Впервые видел, чтобы мужик вышивал. Он сидел и вышивал».

Гарик Харламов

Харламов вспомнил, как они оказались с Хрусталевым на одном мероприятии.

«Мы приехали с ним его вести. Я был Дедом Морозом, а он Снегурочкой. Лысый человек в костюме Снегурочки. И он сидит и вяжет. У него шарф связанный, шапка связанная. И я спрашиваю, как он к этому пришел. Хрусталев говорит: «Мне всегда нравилось, как вяжут. И вот я решил попробовать. Я могу тебе связать, что угодно», — заметил Харламов.

Напомним, что Дмитрий Хрусталев – популярный ведущий. Он соведущий шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

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Гарик ХарламовДед МорозДмитрий Хрусталевшоу "Вечерний Ургант"Шоу "Ошуительное хоу"