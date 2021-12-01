«Я не осмелюсь вставать в этот ряд»: Галкин оценил роль Светлакова в фильме «Камень»

Как отметил шоумен, было энное количество юмористов, которые хотели воплотить себя в кино.

Телеведущий Максим Галкин в «Ошуительном хоу» оценил роль коллеги Сергея Светлакова в картине «Камень».

«Это был поиск юмориста в чем-то серьезном. Фильм со Светлаковым «Камень», — спросил ведущий Тимур Батрутдинов.

«Светлаков все-таки существует в парадигме последующих маньяков, которые играли в нашем русском кино. И в сравнении с Чикатило мы все-таки верили, что Светлаков сможет кого-то сыграть. Было энное количество юмористов, которые хотели себя воплотить в кино. Но я, конечно, не осмелюсь вставать в этот ряд». Максим Галкин

Напомним, что фильм «Камень» с Сергеем Светлаковым в главной роли вышел в прокат в 2012 году. Режиссером картины является Вячеслав Каминский.

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