«Разве так можно?»: Пынзарь в купальнике с разрезом до пупка испугала своей худобой

Ведущая «Дома-2» и его же экс-участница Дарья Пынзарь много путешествует и активно ведет свой микроблог. С фанатами блондинка делится яркими кадрами с курортов, на которых позирует в самых разных образах. Дарья не упускает возможности похвастаться своей точеной фигурой.

На этот раз она опубликовала в своем инстаграме снимок, на котором позировала в купальнике с вырезом практически до пупка. Фолловеры отметили, что Пынзарь сильно похудела.

«Очень похудела. Разве так можно?! Шикарная, милая Дарья! Сильно худая. Красотка, как всегда! Какая красивая!», — писали пользователи Сети.

Добавим, Дарья не скрывает, что прибегала к услугам специалистов в сфере красоты. В частности, блондинка сделала себе пышную грудь.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.