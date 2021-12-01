«Я сам напиваюсь иногда»: Харламов поддержал Билана после его откровений в Сети

На днях певец опубликовал ряд видео, на которых был в состоянии алкогольного опьянения.

Несколько дней назад Дима Билан разоткровенничался перед фанатами, опубликовав в своем микроблоге ряд видео. И все бы ничего, но на кадрах Билан был в состоянии алкогольного опьянения. Певец не скрывал, что выпил, демонстрируя в кадре бутылку. Фолловеры разделилась на два лагеря. Одни поддержали Диму, другим не понравилось все происходящее.

На сторону певца встал и Гарик Харламов. Он отметил, что и сам иногда может перебрать с алкоголем.

«Дима Билан, без обид только мне уже самому в феврале 41 на нос прилетит. Кризис среднего возраста. Все будет хорошо! Я сам напиваюсь тоже иногда. Вот сейчас, например», — написал Харламов.

Напомним, ранее Билан отметился на частном концерте в Казахстане, где вышел на сцену нетрезвым. Сам артист отметил, что трое суток не спал, поэтому даже маленькая доза алкоголя быстро повлияла на организм.

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