«Она спилась»: Тимур Батрутдинов рассказал о незавидной участи финалистки «Холостяка»

Судя по всему, речь идет о Галине Ржаксенской.

Шоумен Тимур Батрутдинов в «Ошуительном хоу» рассказал о незавидной участи одной из участниц «Холостяка». Судя по всему, речь шла о Галине Ржаксенской.

«А у тебя синяя галочка была в Tinder?» — спросил друга Гарик Харламов.

«Нет. В этот раз нет. У меня там была одна фотография с усами и надпись: «Егор Батрудов». Все мое общение заключалось вот в чем. Девушки спрашивали: «Это ты?» Я отвечал, что да. Они мне не верили», — заметил Батрутдинов.

«А вообще в жизни у тебя синяя галочка была? Пьяная женщина», — продолжил допрос Харламов.

«Галина. Я ее в «Холостяке» не выбрал, кстати. Она спилась, вышла замуж. Ну в общем пошла по наклонной». Тимур Батрутдинов

Напомним, что Галина Ржаксенская стала финалисткой третьего сезона «Холостяка». Ей Батрутдинов предпочел Дарью Кануху.

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