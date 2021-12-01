«Он для меня был игрушкой без цели»: Тимур Батрутдинов объяснил, почему навсегда покинул Tinder

Как отметил шоумен, его подставила одна из девушек.

Шоумен Тимур Батрутдинов в эфире «Ошуительного хоу» заявил, что навсегда покинул мобильное приложение Tinder.

«Кстати, хочешь я тебе вопрос задам. Я вообще тебе никогда не задаю вопросов. Все с гостями общаемся. У тебя девушка есть?» — спросил друга Гарик Харламов.

«На данный момент? А вот девушки у меня есть», — отшутился Батрутдинов.

«Девушки? А, у тебя там очередь», — заметил Харламов.

«Я, кстати, недавно удалился из Tinder. Представляешь. Только недавно. Он для меня был игрушкой без цели. А тут недавно девушка оставила телефон. Договорились встретиться. И она мне присылает в Instagram, как со мной переписывается. Выкладывает поэтапно. Не следите за мной, а то не будет контента. Я решил, что не буду больше создавать контент. Буду продолжать встречаться с тобой». Тимур Батрутдинов

Напомним, что Тимур Батрутдинов – завидный холостяк. Он не раз признавался, что ему пока не везет в личной жизни.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!