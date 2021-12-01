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«Сколько нежности»: полностью обнаженная Седокова прикрыла прелести роскошным букетом

Снимком звезда поделилась в своем инстаграме.

«Сколько нежности»: полностью обнаженная Седокова прикрыла прелести роскошным букетом
Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Недавно Анна Седокова вернулась из Лос-Анджелеса в Москву. Певица посещает светские тусовки, не пропускает гламурные мероприятия и все также активно размещает откровенные кадры в своем инстаграме.

На этот раз Седокова показала фото, на котором позировала полностью обнаженной. Интимные места она прикрыла роскошным букетом.

Анна Седокова
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

«Сколько нежности! Как красиво1 Какие цветы! Красотка! Как же классно!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно стало известно, что Седокова может переехать в Казань вслед за мужем. Все дело в том, что Янис Тимма подписал пробный договор с местным «Униксом». Соглашение рассчитано на месяц с возможностью продления.

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