«Сколько нежности»: полностью обнаженная Седокова прикрыла прелести роскошным букетом

Недавно Анна Седокова вернулась из Лос-Анджелеса в Москву. Певица посещает светские тусовки, не пропускает гламурные мероприятия и все также активно размещает откровенные кадры в своем инстаграме.

На этот раз Седокова показала фото, на котором позировала полностью обнаженной. Интимные места она прикрыла роскошным букетом.

«Сколько нежности! Как красиво1 Какие цветы! Красотка! Как же классно!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно стало известно, что Седокова может переехать в Казань вслед за мужем. Все дело в том, что Янис Тимма подписал пробный договор с местным «Униксом». Соглашение рассчитано на месяц с возможностью продления.

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