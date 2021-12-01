«Прям глаз не оторвать»: Макеева в «стеклянном» мини-платье засветила наливные полушария

Анастасия Макеева готовится к новому году. Актриса участвует в фотосессиях, которые устраивает своей семье. На этот раз она красовалась перед фотографом одна.

Макеева примерила «стеклянное» мини-платье с откровенным декольте, засветив сочную грудь.

«Настя, Вы в браке так похорошели! Прям глаз оторвать не получается! Выглядите шикарно! Настенька как розочка, красавица наша! Классная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Анастасия Макеева приобрела несколько квартир в Турции. Актриса с новым мужем решила остановиться в Аланье. А ранее она выпустила линейку собственной косметики, куда входит шампунь и бальзам, а теперь еще и маска для волос.

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