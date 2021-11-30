«Как у гиппопотама»: пассия рэпера Тимати до треска обтянула мощные гром-бедра узкими джинсами

Саша Дони продемонстрировала сексапильную фигуру и нарвалась на сравнения с моделью Настей Решетовой.

Красавице Саше Дони приписывают роман с рэпером Тимати – известным любителем эффектных девушек модельной внешности.

Сашу Дони видели в обществе Тимати на отдыхе. Но не только этим известна красотка. Предполагаемая пассия Тимати еще и обладательница роскошной фигуры, которую постоянно демонстрирует.

В микроблоге Саши Дони преобладают фотографии, на которых она запечатлена либо в белье, либо в бикини, либо в откровенных нарядах.

На этот раз Саша Дони предстала в полностью закрытой, но все же подчеркивающей ее сексуальность одежде.

Девушка облачилась в черную блузку и джинсы. Все это не объемного кроя, как модно сейчас, а напротив, полный облегон, повторяющий контуры фигуры Саши Дони. Она подчеркнула большую грудь, тонкую талию и массивные бедра.

Подписчики тут же уличили Сашу Дони в стремлении быть похожей на экс-пассию Тимати, модель Анастасию Решетову.

«Настя Решетова, мы тебя узнали», «Тимати на свидание не пришел? Голову опустила», «Наконец-то, нормальное фото, без открытых силиконов. Красотка», «Фото у стены, как у Настюхи», «Бедра как у гиппопотама. Такие брюки на вас надевать нельзя», «Ой, если присмотреться, то видно, что джинсы прям туда залезли», — высказались в Сети.

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