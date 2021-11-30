«Отработал, будучи в тяжелом состоянии»: Жилин рассказал о двух последних эфирах «Голоса» с участием Градского

Известного певца, автора песен и композитора Александра Градского не стало 28 ноября. Он умер от ишемического инсульта.

В ближайшую пятницу, 3 декабря, а затем и 10 декабря, в эфир Первого канала выйдут эфиры шоу «Голос» — Поединки, записанные еще при участии наставника проекта Александра Градского. Так случилось, что они стали последними в жизни 72-летнего мэтра.

«Эти две программы он не просто отсидел, — рассказал руководитель оркестра шоу «Голос» Сергей Жилин на «Пусть говорят». — Он их отработал, будучи в тяжелом состоянии! И отработал по полной программе».

Рассказал в эфире «Пусть говорят» о своем последнем разговоре с Александром Градским его коллега по шоу «Голос» Леонид Агутин.

Музыкант вспомнил, что ему ответил Градский на вопрос, что случилось с его ногами.

Кто доведет осиротевшую команду Александра Градского на шоу «Голос» до финала, пока решает продюсерский совет Первого канала. Не исключено, что красное кресло займет сын композитора Даниил или дочь Маша.

Напомним, прощание с Александром Градским состоится первого декабря, похоронен он будет на Ваганьковском кладбище.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.