Пынзарь чуть не порвала свою «верблюжью лапку», натянув фантазийный купальник на волнительное тело

Ведущая «Дома-2» рискнула участвовать в дерзкой фотосессии с эротичным уклоном.

Дарья Пынзарь разместила в личном блоге кадры с прошедшей эротичной фотосессии в хамаме, где она позировала в секси-позах в откровенных купальниках.

Одно бикини зеленого цвета ведущей показывало во всей красе ее пышный бюст. А ее мандариновый наряд фантазийного кроя стал настоящим вызовом.

Две полоски ткани в области «верблюжьей лапки» были так натянуты, что рисковали разорвать ее на две части, а вот бюст Дарьи Пынзарь на сей раз оказался скромно прикрытым.

Ведущая сказала, что не будет сильно обрабатывать фотографии в графическом редакторе, поскольку и без того отлично выглядит.

А как вы считаете, для 35 лет у Дарьи Пынзарь хорошая фигура?

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