«Какие красивые кубики на животе!»: Собчак в лавандовом бикини без пуш-ап восхитила идеальным прессом

Ксения Собчак недавно отдыхала в Арабских Эмиратах, куда впервые прилетела с сыном Платоном. Поначалу ведущая загрустила, она призналась, что не совсем понимает, чем заняться в Дубае с малышом.

Знаменитая блондинка даже обозвала элитный курорт «слишком пластмассовым», однако позже Ксения Собчак освоилась в городе и нашла множество интересных мест для развлечений с детьми.

Теперь в личном блоге она написала, что даже готова дать советы тем, кто тоже хочет отправиться в Эмираты в отпуск, и попросила писать ей в директ вопросы по этому месту. Свой пост жена Константина Богомолова украсила снимком с побережья Персидского залива.

На фото Ксения Собчак предстает в мини-бикини лавандового цвета с бюстгальтером без пуш-ап. Кадр отлично продемонстрировал спортивную форму звезды.

«Какие красивые кубики на животе!», «Мне бы такой пресс», «Фигура – отпад, конечно», «Фигура – огонь», «Ксения, как ты прекрасна, как цветок!» — восхитились фолловеры Собчак.

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