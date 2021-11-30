И крупная роза сбоку: Нетребко в романтичном пальто Х-силуэта с мехом лисы вышла на променад с мужем

Оперная дива отметилась с Юсифом Эйвазовым в Милане.

Анна Нетребко в настоящий момент пребывает в Милане, где вместе мужем выступает перед итальянской публикой.

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Накануне оперная дива отметилась на пресс-конференции международного уровня, куда пришла в стильном платье-пиджаке полуприталенного силуэта. Изюминку образу придавал денежный принт в виде долларов.

Как всегда, Анна Нетребко свободное время проводит активно и с пользой, часто прогуливаясь со своим мужем Юсифом Эйвазовым. На променаде по Милану певица появилась в романтичном пальто черного цвета диоровского Х-силуэта, которое женственно подавало ее фигуру.

Пальто имело рыжий лисий воротник, кроме того, было украшено крупной серой розой сбоку. Современности ему придавал замочек в области шеи. Александр Рогов на своем шоу YouTube Rogov live рассказывал, что молнии сейчас очень актуальны.

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