Роскошь и утонченность: Вера Брежнева показала элегантную гостиную в своей квартире в кварцевых тонах

Красивая женщина живет в окружении красоты и умеет создавать ее вокруг себя. Все это имеет прямое отношение к певице Вере Брежневой.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» часто демонстрирует элегантные наряды, доказывая, что ей идет практически все.

Но, как выясняется, элегантность, роскошь и утонченность характерны не только для стиля одежды Веры Брежневой. Эти же эпитеты можно отнести к жилищу звезды.

На фото, которое Вера Брежнева разместила в сторис микроблога, она показала гостиную своей квартиры. Выдержанная в кварцевых тонах — вариации благородного серого цвета, — она доказывает, что у ее хозяйки есть чувство меры и стиля.

В интерьере нет ни одной лишней детали. Он не перегружен, в силу чего создается ощущение легкости и воздушности.

Диван, журнальный столик, торшер и фикус в горшке. Вера Брежнева призналась, что обожает свой дом и не очень любит его покидать. Особенно в холода.

«Начинается зима — время, когда я не хочу выползать из своей берлоги. Может, я медведь?» — риторически спросила Вера Брежнева.

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