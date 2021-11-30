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Настя Ивлеева проводит время в компании бывшего мужа Элджея

Пара вместе дегустировала чипсы, которые выпустила блогерша.

Настя Ивлеева проводит время в компании бывшего мужа Элджея
Анастасия Ивлеева. Фото: globallookpress.ru

Анастасия Ивлеева проводит время в компании бывшего мужа Элджея. Несмотря на то что пара решила разорвать супружеские узы, они продолжают общаться и проводить время вместе. Это подтверждает снимок, который опубликовала в своем Instagram Настя Ивлеева. На фото рэпер Элджей позирует своей бывшей жене в ее машине.

Фото Элджея
Элджей. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Анастасия Ивлеева и Элджей рассталась летом этого года. Блогерша рассказывала, что они с супругом разошлись вполне мирно. Однако девушка не оценила песню, которую рэпер выпустил после развода.

«Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает… Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах… А там «больше не твой член», «было прикольно, чао-какао!» Ну, добрый вечер!» — возмущалась Ивлеева в своем видеоблоге на YouTube.

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