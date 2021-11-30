Настя Ивлеева проводит время в компании бывшего мужа Элджея

Анастасия Ивлеева проводит время в компании бывшего мужа Элджея. Несмотря на то что пара решила разорвать супружеские узы, они продолжают общаться и проводить время вместе. Это подтверждает снимок, который опубликовала в своем Instagram Настя Ивлеева. На фото рэпер Элджей позирует своей бывшей жене в ее машине.

Анастасия Ивлеева и Элджей рассталась летом этого года. Блогерша рассказывала, что они с супругом разошлись вполне мирно. Однако девушка не оценила песню, которую рэпер выпустил после развода.

«Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает… Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах… А там «больше не твой член», «было прикольно, чао-какао!» Ну, добрый вечер!» — возмущалась Ивлеева в своем видеоблоге на YouTube.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.