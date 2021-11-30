Стильная брюнетка со стрижкой: Порошина в новом имидже появилась на улице в Сочи

48-летняя Мария Порошина полюбилась многим отечественным зрителям еще в 2004 году, когда на экранах страны вышел фильм «Ночной дозор». Актриса сыграла волшебницу Светлану Назарову, этот яркий образ так и остался в сердцах ее многочисленных почитателей.

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Верные почитатели Марии Порошиной пристально следят за ее жизнью в Instagram, где публикации бывают совсем не часто. Свою личную жизнь Мария старательно скрывает, избегая лишних пересудов, но иногда делает исключения.

Недавно она разместила архивные кадры со своим бывшим возлюбленным Гошей Куценко, от которого у нее есть дочь Полина. А в последнем Stories Порошина предстает на прогулке в Сочи в обновленном имидже.

Любимица российской публики сделала короткую стрижку и вернулась к темному цвету волос, который у нее был в пору ее жизни с Куценко.

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