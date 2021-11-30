Королева! Федорова в бальном платье с эффектом мерцания предстала в Государственном историческом музее

Оксана Федорова позировала в стенах Государственного исторического музея, который располагается на Красной площади в Москве.

Ведущая была облачена в бальное платье фиолетового цвета с эффектом мерцания. Корсетный крой в сочетании с пышной многослойной юбкой подчеркнул женственность форм звезды. А приспущенные рукава продемонстрировали мягкость ее плеч.

«Музыка дорога нам потому, что является наиболее глубоким выражением души, гармоническим отзвуком ее радостей и скорбей», — подписала она фото.

Отметим, что в последнее время Оксана Федорова активно развивается как певица, гастролируя с оркестрами и музыкантами-классиками по стране.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.