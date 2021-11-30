Изрядно утеплилась: Кристина Орбакайте вышла на прогулку в Надыме в настоящий мороз

Кристина Орбакайте обычно живет на две страны. Она имеет дом и квартиру в США. Более того, там учится ее дочка Клавдия. Но в этом году певица решила большую часть времени провести в Москве.

Она не только отметила юбилей с родными и друзьями, но и возобновила гастроли. В этом году артистка даже выступила на «Новой волне». Теперь она успевает ездить на новогодние съемки.

На днях Орбакайте смогла провести время с мамой. Вместе с Аллой Пугачевой она побывала на празднике. Также артистка отметилась на премии с мужем Михаилом Земцовым и дочкой, которая к ней приехала.

Но теперь она уехала на гастроли. В последний день осени артистка оказалась в Надыме. Ее встретили мороз и большие сугробы. Кристина не удержалась и пошла гулять в вязаной шапке и шубе.

«Решила немножко прогуляться, потому что в помещениях очень топят сильно. Жара! Хочется такого свежего воздуха! Вот такой вечерний Надым! Пар изо рта идет», — поделилась звезда.

Под ногами певицы хрустел снег. На улице не было ни одного человека. Термометр опустился до минус 24 градусов. Поклонники восхитились тем, как выглядит Орбакайте. Многие адресовали ей комплименты.

«Какая вы классная!», «Ох, как вам повезло», «Вы хоть зиму почувствовали», «Да, там топят! Гуляйте, это такой колорит», «Просто чудо! Идешь, и тут Кристина», «Просто красотка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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