«Скоро Новый год»: Подольская предстала у нарядной елки в модном комбинезоне с вырезами по бокам

Такие модели сейчас очень актуальны, заверил стилист Александр Рогов.

В этом сезоне в моду вошли модели жакетов, костюмов, комбинезонов, джемперв и лонгсливов с дизайнерскими вырезами. Они могут быть в области груди, по бокам, на животе. В общем-то, где угодно, где разыграется фантазия создателя.

О моде на такие фантазийные вырезы ранее рассказывал Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live. А Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» замечала, что в принципе любой человек может таким образом привнести новизну в поднадоевшие вещи – взять ножницы и отрезать «лишнее».

В таком актуальном комбинезоне с вырезами по бокам в области талии появилась на публике Наталья Подольская. Звезда запечатлелась на праздничном шоу возле наряженной елочки.

«Когда появляется в моей ленте фотография с именно этими елками, то значит скоро Новый год», — подписала она фото, которое обнародовала в личном блоге.

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