«А шапочка-то у меня модная»: Галкин в дубленке цвета капучино и необычном головном уборе предстал на крыльце замка

Телеведущий Максим Галкин известен еще и как и большой модник.

Шоумен не скрывает, что часть одежды из его гардероба куплена для него лично женой, Аллой Борисовной Пугачевой.

Она знает толк в моде, разбирается в трендах и к тому же у Примадонны отличный вкус, что она часто демонстрирует, появляясь на публике.

Максим Галкин похвастался трендовым зимним нарядом, представ на крыльце замка деревни Грязь, которое припорошило свежим ноябрьским снежком.

Телеведущий показал, как замок, точнее, вход в него, украшен к Новому году. И заодно запечатлел себя в сторис микроблога.

«Посмотрите, какая сказка зимняя. Ну, прелесть. Просто уже Новый год практически. А шапочка-то у меня модная какая, ммм», — сказал Максим Галкин.

На видео он предстал в дубленке модного оттенка капучино и в трикотажной шапке, напоминающей головной убор летчиков.

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