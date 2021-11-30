В окружении кавалеров: Нетребко вышла к журналистам в модном платье-пиджаке с денежным принтом

Анна Нетребко приняла участие в пресс-конференции в Милане в театре Ла Скала. На встречу с журналистами оперная дива пришла в сопровождении итальянских музыкантов, которые галантно ухаживали за ней. А когда стали делать групповое фото, пригласили российскую звезду встать в центре.

Анна Нетребко выбрала для этой встречи трендовое платье-пиджак с оригинальным принтом в виде значка доллара.

Певица остановила свой выбор на полуприлегающей модели, которая не обтягивает силуэт, а сопровождает его. Такие сейчас особенно актуальны, рассказывал ранее стилист Александр Рогов. Это касается также моделей жакетов и свитеров. Оверсайз при этом тоже остается в тренде.

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