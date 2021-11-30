Циклон «Бенедикт» в Москве: вслед за штормовым ветром придет гололедица

Первый день зимы обещает быть снежным и скользким.

30 ноября на Москву обрушился штормовой ветер. Повалены десятки деревьев, не обошлось без поврежденных машин.

Заранее о буре жителей столицы предупредил известный метеоролог Евгений Тишковец. По словам специалиста центра погоды «Фобос», в центральную часть России пришел циклон «Бенедикт», который принес с собой холодный атмосферный фронт.

«В Москве и Подмосковье ветрено станет во второй половине дня и наиболее сильно станет задувать в период с 12 до 21 часа, когда скорость мгновенного ветра будет достигать 18-23 метров в секунду, — пишет Тишковец в Instagram. — Такой силы ветер по шкале Бофорта классифицируется как «очень крепкий» и даже «шторм», что создает нагрузку примерно 30-40 килограммов на один квадратный метр поверхности. Возможно повреждение кровли, падение деревьев, рекламных и других конструкций».

Но вслед за штормом сразу придет зима. Днем 30 ноября Тишковец выдал в соцсети новый прогноз.

«Уже сегодня в столице начнет формироваться и снежный покров, высота которого 1 декабря составит как минимум 5-7 сантиметрорв, по северу Подмосковья до 5-10 сантиметров, на западе области (в районе Можайска) местами до 7-12 сантиметров, — сообщил он. — Температура воздуха в ближайшие сутки понизится до положенной нормы -1…-6. Наступит настоящая зима…»

Обильные осадки и быстрое понижение температуры опасны гололедицей. Метеоролог предупредил, во всей центральной России, в верхнем и среднем Поволжье дороги и тротуары станут очень скользкими. Так что жителям этих регионов в первый день зимы следует быть крайне осторожными.

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