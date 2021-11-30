Первый канал не продлил контракт с «ВИДом»: вместо шоу «Поле чудес» будет выходить «Наше поле чудес» с Якубовичем

Первый канал сообщил Teleprogramma.pro о решении не продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» телекомпанией «ВИД» «в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях».

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«Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения», — рассказали в пресс-службе Первого канала.

В настоящий момент главный канал страны достиг договоренности о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, когда-то послужившую источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу. И уже с января 2022 года в эфире Первого канала — как всегда по пятницам — начнет выходить шоу «Наше Поле Чудес» с Леонидом Якубовичем.

«31 год программе — это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю», — сказал Леонид Якубович.

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