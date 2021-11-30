«В свои юные годы он уже собирал стадионы»: Борисов озвучил заработки Градского в СССР

Как отметил телеведущий, музыкант мог позволить себе покупку «Жигули».

Телеведущий Дмитрий Борисов в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале озвучил заработки Александра Градского в СССР.

«В свои юные годы он уже собирал стадионы. После выхода на экраны «Романса о влюбленных» он мог купить себе «Жигули» за шесть тысяч рублей. Бешеные деньги по тем временам. Он был настоящей звездой мирового уровня». Дмитрий Борисов

Как отметил Борисов, Градский был всегда человечным. «Он мог вскружить голову любой женщине. Особенно, если она была красива», — заметил Дмитрий Борисов.

Напомним, что Александр Градский умер 28 ноября. Его похороны пройдут 1 декабря на Ваганьковском кладбище.

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