«Раньше всех подбирал репертуар»: Юрий Аксюта озвучил имя главного отличника шоу «Голос»

По словам продюсера, у этого человека все было готово заранее.

Продюсер Первого канала Юрий Аксюта в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале озвучил имя главного отличника шоу «Голос».

«Среди четверки наставников Александр Борисович Градский был отличником. Он раньше всех все делал. Он раньше всех подбирал всем репертуар. У него было все четко и ясно. И ребята уже потом спрашивали: «Александр Борисович эту песню не взял?» Тогда они уже брали». Юрий Аксюта

Как отметил Аксюта, у Градского все было готово заранее. «Он себя посвящал себя в работе в «Голосе». Он не забывал про театр. Он мог позвонить в любое время», — заметил Юрий Аксюта.

Напомним, что Александр Градский умер 28 ноября. Его похороны пройдут 1 декабря на Ваганьковском кладбище.

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