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«Раньше всех подбирал репертуар»: Юрий Аксюта озвучил имя главного отличника шоу «Голос»

По словам продюсера, у этого человека все было готово заранее.

«Раньше всех подбирал репертуар»: Юрий Аксюта озвучил имя главного отличника шоу «Голос»
Юрий Аксюта. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Первого канала Юрий Аксюта в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале озвучил имя главного отличника шоу «Голос».

Александр Градский
Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

«Среди четверки наставников Александр Борисович Градский был отличником. Он раньше всех все делал. Он раньше всех подбирал всем репертуар. У него было все четко и ясно. И ребята уже потом спрашивали: «Александр Борисович эту песню не взял?» Тогда они уже брали».

Юрий Аксюта

Как отметил Аксюта, у Градского все было готово заранее. «Он себя посвящал себя в работе в «Голосе». Он не забывал про театр. Он мог позвонить в любое время», — заметил Юрий Аксюта.

Напомним, что Александр Градский умер 28 ноября. Его похороны пройдут 1 декабря на Ваганьковском кладбище.

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Александр ГрадскийПрограмма "Пусть говорят"Умер Александр ГрадскийШоу "Голос"Юрий Аксюта