«Они все рыдают, плачут»: Юрий Аксюта рассказал, что происходит в театре Александра Градского

Как отметил продюсер, многие из музыкантов вообще не понимают, что происходит.

Продюсер Первого канала Юрий Аксюта в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказал об обстановке в театре Александра Градского.

«Я вчера был в его театре, разговаривал с ребятами. Они все рыдают, плачут. Они вообще не понимают, что происходит. Мы все не понимаем, что происходит. Потому что слишком недавно все произошло. И, может, речь наша не так плавно льется, как требовал бы формат». Юрий Аксюта

Как отметил Аксюта, сейчас всем с эмоциями трудно справиться. «Желание оставить хороших и ярких музыкантов, которые были личностями», — заметил Юрий Аксюта.

Напомним, что Александр Градский умер 28 ноября. Его похороны пройдут 1 декабря на Ваганьковском кладбище.

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