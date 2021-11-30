Церемония прощания с Александром Градским пройдет без камер

1 декабря в театре «Градский холл» пройдет церемония прощания с известным музыкантом Александром Градским. Проститься с легендой можно будет с 10 часов утра и до полудня, а в 13:30 начнутся похороны на Ваганьковском кладбище.

Тем временем семья покойного попросила прессу уважать горе близких. Данная просьба означает запрет на фото- и видеосъемку траурной церемонии.

Как передает MK.ru, посетить «Градский Холл» в этот день смогут не только близкие Александра Борисовича, но и простые поклонники. Правда, велика вероятность образования большой очереди.

Это уже не первый раз, когда прощание с известным человеком решено проводить без присутствия журналистов. Петра Мамонова и Юлию Началову, например, тоже провожали в последний путь без камер.

Напомним, Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет.

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