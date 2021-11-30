«Настаивает на версии, что стратосферная особа»: Кушанашвили заявил, что поезд Распутиной давно ушел

Как отметил телеведущий, он в шоке от поведения исполнительницы.

Телеведущий Отар Кушанашвили в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1» заявил, что певица Маша Распутина давно уже не является звездой.

«Она никогда не была суперзвездой в том понимании, как мы понимали. Глядя на Ротару и Пугачеву. Она в 2021 году говорит, что она крупная звезда. Называет себя суперзвездой». Отар Кушанашвили

Как отметил Кушанашвили, поезд певицы просто уже давно ушел. «Она настаивает на версии, что является стратосферной особой. Говорит, что только благодаря ей интерес к этой теме. Она называет ребенка недоразвитой. Упрекнуть свою кровинушку, что она недоразвита — это ужасно», — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что семью Маши Распутиной в последнее время сотрясают скандалы. Певица разругалась со своей дочерью — Марией Захаровой.

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