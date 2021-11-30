Модный, но опасный: какой жакет категорически не советовала Хромченко дамам с животиком

На шоу «Модный приговор» Первого канала представили публике образ с трендовым жакетом и кюлотами из экокожи.

Жакет с актуальным принтом «гусиная лапка», ремешком и с закругленным низом в области живота великолепно продемонстрировал талию и плоский живот героини. А модные рукава-окорока усилили эффект.

Эвелина Хромченко при этом заметила, что жакет хоть и в последних тенденциях, покупать его всем подряд явно не стоит. Модницам, которые имеют выступающий животик, лучше отказаться от такой модели.

«Если вы захотите повторить этот образ, то нужно быть уверенным, что ваш пресс столь же плоский, как у нашей героини», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

Ведущая сказала, что, если есть сомнения по этому поводу, лучше вместо кюлот показанного на подиуме типа примерить с подобным жакетом юбку. «Это безопаснее», — заверила Хромченко.

«Рельеф живота в этом треугольнике жакета всегда будет привлекать внимание», — добавила стилист.

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