Нежное утро: беременная Нюша без макияжа и в розовой сорочке запечатлелась с дочкой

Певица не побоялась показать, как выглядит по утрам.

Нюша является популярной певицей. Она не скрывает, что привыкла к пристальному вниманию со стороны общественности. Раньше певица тщательно оберегала свою личную жизнь.

Но со временем она вышла замуж за Игоря Сивова и родила дочку Симбу. Теперь артистка уже все чаще появляется на публике с подросшей наследницей. Более того, недавно она объявила, что ждет второго ребенка.

Этой осенью Нюша прекратила выступления. Сначала она путешествовала, а теперь находится в Дубае. Певица находится уже на последнем сроке беременности. Она ведет активный образ жизни.

Артистка также не перестает наряжаться. Но на этот раз она поделилась кадрами, сделанными утром. Нюша предстала без макияжа. Она сидела на кровати в розовой сорочке и халатике. С ней была дочка, облаченная в пижаму такого же цвета. При этом Симба корчила рожицы.

«Выбери свое настроение по утрам», — написала звезда.

Поклонники восхитились нежными кадрами. Многие заметили, что у певицы выпирает животик. «Симба прелесть — блондинка с карими глазами», «Копия бабушки», «Дочка вся в отца», «Милые в пижамках», «Хахаха, Симба такая смешная», «Вы еще с животиком! Ну когда?», «Куколки», «Просто милашки! Нюша, без косметики хорошо выглядишь», — прокомментировали пост подписчики.

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